Конгрессмен США уверяет, что Запад не покинет Украину в сложной ситуации

Западные страны не могут оставить Украину в одиночестве в теперешней сложной ситуации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН выразила представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур.

По ее убеждению, в эти сложные для страны времена Запад не может уйти, а должен поддержать проведение необходимых реформ, к которым стремится украинский народ.

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"Запад не может уйти, я думаю, часть украинских сложностей еще и в географии, так как она все же немного на Востоке и система коммуникации за пределами Украины не настолько прочная и есть много тех, кто живет здесь и никогда не был в Украине. Поэтому есть определенный недостаток понимания того, насколько она большая, что она - одна из крупнейших в Европе по количеству населения, в ней - одна из крупнейших территорий, что она - великая страна и что она готова к переменам. И все, что ей нужно - это политическая система, которая будет расти вместе с ней и не будет подрывать то, во что верят его граждане. И у президента Порошенко есть возможность построить такую страну", - сказала конгрессвумен.

"Когда я была в Украине летом, вместе с вице-президентом Байденом, когда мы были приглашены на церемонию присяги Президента Порошенко, мы шли по киевским улицам и видели украинскую молодежь, людей, которые стояли вдоль дорог и они начали приветствовать нас криками: "Америка, Америка!" Я была тронута и ошарашена. Меня избирали в Конгресс много раз, но вот их стремление к свободе, оно было настолько заметное. Это был момент. И я подумала: этот момент надо схватить, мы - Запад, мы должны привести их к миру страны, которые любят свободу, им просто надо дать возможность, не надо больше ждать. И то, что произошло на Майдане, и количество жизней, которые положили ради Великой Надежды, так вот она только выросла и мы не можем просто так развернуться и уйти", - убеждена Каптур.