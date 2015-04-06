МИД напомнил о разнице между выражениями "убирайтесь с Донбасса" и "забирайте Донбасс"

"Убирайтесь с Донбасса" не значит "забирайте Донбасс", а совсем даже наоборот", - написал в Твиттере пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

Ранее российский Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Путин на закрытой публичной встрече заявил о якобы заявлении Порошенко с предложением отдать Донбасс России.