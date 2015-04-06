МИД напомнил о разнице между выражениями "убирайтесь с Донбасса" и "забирайте Донбасс"
12:06, 06 апреля 2015Политика
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Украинский МИД прокомментировал информацию, распространенную российскими СМИ о якобы заявлении Путина относительно предложения от Порошенко "забрать Донбасс".
В МИД прокомментировали политические фантазии Путина / Фото: Facebook МИД
"Убирайтесь с Донбасса" не значит "забирайте Донбасс", а совсем даже наоборот", - написал в Твиттере пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.
Ранее российский Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Путин на закрытой публичной встрече заявил о якобы заявлении Порошенко с предложением отдать Донбасс России.
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