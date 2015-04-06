СМИ: Путин заявил о предложении Порошенко забрать Донбасс, в Украине назвали это "политической фантазией"

Президент РФ Владимир Путин встретился с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 19 марта, сразу после выступления на съезде союза. Беседа прошла за закрытыми дверями, пишет российский Forbes.

По словам Путина, Петр Порошенко на переговорах «нормандской четверки» в Минске 11-12 февраля предложил ему забрать Донбасс в состав России.

По информации одного из источников издания, который знаком с содержанием беседы Путина с РСПП, российский президент так рассказал предпринимателям о своем диалоге с Порошенко: «Он (Порошенко - ред.) мне прямо сказал: «Забирайте Донбасс». Я ему ответил: «Сбрендил, что ли? Мне Донбасс не нужен. Если вам не нужен, то объявите о его независимости».

Читайте такжеПутин видит военное будущее конфликта в Украине - экс-главнокомандующий НАТОПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть рассказ источников Forbes, так как беседа Путина с бюро РСПП была закрытой. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко не ответил на многократные телефонные звонки. Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель ограничился комментарием, что канцлер считает недостаточно прозрачным процесс вывода тяжелой военной техники из зоны конфликта. Он не смог сказать, слышала ли Меркель предложение Порошенко Путину о статусе Донбаса. До представителя Олланда дозвониться не удалось.

Сцена, которую описал Путин, больше похожа на «политическое воображение» российского президента. Вряд ли Порошенко стал бы отвечать в таком тоне, ведь украинский лидер «возглавляет очень прагматичную группу политиков и бизнесменов», считает президент киевского Фонда качественной политики Михаил Минаков. По мнению эксперта, в случае если бы Порошенко действительно предложил «забрать Донбасс», в украинском обществе ему отказали бы в поддержке его обычные группы влияния, зато поддержали бы другие, более радикально настроенные. В итоге это уменьшило бы популярность президента в абсолютных цифрах, говорит эксперт.

Ранее, в марте 2014 года, Владимир Путин заявлял, что Россия не будет захватывать Крым, а так называемые "зеленые человечки" - это самооборона Крыма, купившая форму, оружие и бронетехнику "в магазине".