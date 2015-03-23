В тайном протоколе Минских соглашений Порошенко пообещал Путину уволить Коломойского - Денисенко

Народный депутат Украины Андрей Денисенко заявил о том, что в тайном протоколе к Минских соглашений президент Украины Петр Порошенко принял обязательства перед российским лидером Владимиром Путиным уволить главу Днепропетровской ОГА, пишет ТСН.uа.

Во время пресс-конференции в Днепропетровске Денисенко добавил, что кроме обещаний освободить председателя ОГА Игоря Коломойского в протоколе значился пункт об уничтожении "Правого сектора".

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Блока Петра Порошенко Андрей Денисенко, Валентин Дидыч, Александр Дубинин и Виталий Куприй заявили о своем выходе из состава фракции.

Виталий Куприй отметил, уже длительное время в стране не проводятся обещанные реформы и нарушаются договоренности, предусмотренные коалиционным соглашением.

По его словам, данное решение было спровоцировано заявлением главы СБУ Валентина Наливайченко о причастности руководства Днепропетровской ОГА к убийству сотрудника СБУ в Волновахе

Виталий Куприй также напомнил Порошенко об обещании продать «5 канал», заявил, что президент затягивает создание Антикоррупционного бюро и блокирует процесс рассекречивания документов в деле Гонгадзе. Кроме того, по мнению Куприя, руководство Генштаба - непрофессиональное, а в Украине действует принцип «избирательного правосудия».