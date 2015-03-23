Куприй в жесткой форме заявил о выходе из БПП, его примеру последовал Денисенко
Депутат из фракции БПП, замглавы комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй обвинил Порошенко в дестабилизации ситуации в Днепропетровской области и объявил о выходе из фракции.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, данное его решение было спровоцировано заявлением главы СБУ Валентина Наливайченко о причастности руководства Днепропетровской ОГА к убийству сотрудника СБУ в Волновахе и о том, что состоялись допросы по этому делу.
«Я в пятницу сам лично присутствовал на допросе Корбана и Олейника в СБУ. Там вообще не поднимался вопрос вышеупомянутого преступления, которое вообще было совершено только на следующий день в субботу, - пишет Куприй. – Я убежден, что господин Наливайченко сделал провокационное заявление по требованию президента Петра Порошенко, который фактически дестабилизирует государственную власть в регионе. Зная, сколько сделало для сохранения государственности руководство Днепропетровской области, как решительно оно борется с потомками режима Януковича, могу заявить о своем несогласии с решением Петра Порошенко».
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Виталий Куприй также напомнил Порошенко об обещании продать «5 канал», заявил, что президент затягивает создание Антикоррупционного бюро и блокирует процесс рассекречивания документов по делу Гонгадзе. Кроме того, по мнению Куприя, руководство Генштаба – непрофессиональное, а в Украине действует принцип «избирательного правосудия».
В то же время, как сообщает корреспондент УНИАН, еще один депутат от «Блока Петра Порошенко» - Андрей Денисенко – тоже заявил о выходе из фракции.
Напомним, ранее глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о том, что руководство Днепропетровской области в лице Олейника и Корбана якобы угрожало сотрудникам СБУ.