Украина будет сотрудничать с НАТО для безопасности судоходства в Черном и Азовском морях - Зеленский

Президент Украины выразил благодарность за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении акта агрессии РФ в Азовском море и Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сотрудничать со странами НАТО для обеспечения свободы судоходства в Черном и Азовском морях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

Президент Украины выразил благодарность за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении акта агрессии РФ в Азовском море и в Керченском проливе.

"Мы будем и в дальнейшем сотрудничать с Францией и другими партнерами-членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность судоходства в Черном и Азовском морях и беспрепятственный проход судов в Керченском проливе", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яни Капу", и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, иск Украины к РФ по захвату моряков и судов будет рассматриваться по существу в отдельном арбитраже.