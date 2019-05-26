В РФ не хотят исполнять решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков

Накануне трибунал ООН обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда.

Незаконно избранный депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 схваченных украинских моряков ничего не значит для России.

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“Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят”, - приводит «РИА новости» его комментарий для RT.

Отмечается, что Бальбека поддержал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном "представительстве Крыма" при президенте России Александр Молохов. По его словам, морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы, поэтому решение исполнять не нужно.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ.

Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.