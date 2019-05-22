Внеочередные выборы Рады: у Зеленского ожидают опубликования указа 23 мая
Советник президента Украины Владимира Зеленского - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук выразил надежду, что указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля будет опубликован 23 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сообщил журналистам в кулуарах парламента.
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Отвечая на вопрос, будет ли завтра, 23 мая, опубликован соответствующий указ в официальных изданиях, Стефанчук ответил: «Я надеюсь, что да».
По его словам, с представителями Верховной Рады еще будут проведены определенные консультации и переговоры.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.
21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.