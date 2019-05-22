Внеочередные выборы Рады: у Зеленского ожидают опубликования указа 23 мая

Об этом представитель главы государства в ВР Стефанчук сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Советник президента Украины Владимира Зеленского - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук выразил надежду, что указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля будет опубликован 23 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сообщил журналистам в кулуарах парламента.

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Отвечая на вопрос, будет ли завтра, 23 мая, опубликован соответствующий указ в официальных изданиях, Стефанчук ответил: «Я надеюсь, что да».

По его словам, с представителями Верховной Рады еще будут проведены определенные консультации и переговоры.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

21 мая, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.