Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады (документ)

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в документе.

Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы Верховной Рады на 21 июля.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.