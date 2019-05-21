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Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады (документ)

17:48, 21 мая 2019
Политика
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Верховная Рада / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в документе.

Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы Верховной Рады на 21 июля.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, о намерении распустить Парламент Зеленский заявил во время своей речи на инаугурации.

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Теги: #Верховная Рада#Владимир Зеленский