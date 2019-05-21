Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады (документ)
17:48, 21 мая 2019Политика
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Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
Верховная Рада / REUTERS
Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.
Об этом сообщается на сайте Администрации президента.
"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в документе.
Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы Верховной Рады на 21 июля.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Как сообщал УНИАН, о намерении распустить Парламент Зеленский заявил во время своей речи на инаугурации.
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