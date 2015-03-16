Путин жив и провел встречу с президентом Кыргызстана (фото)

Как сообщает ТАСС, он провел переговоры с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

There he is, still breaking hands. RT @dimsmirnov175: Судя по лицу Атамбаева, рукопожатие и Путина крепкое pic.twitter.com/dGnfZdjVsb — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2015

Встреча двух президентов проходила на фоне появившихся в СМИ слухов о тяжелой болезни и даже смерти Путина.

He looks smaller than 11 days ago, no? MT @world_reporter: Putin begins meeting w Atambayev at Konstantinovsky palace pic.twitter.com/1bQytEnZPe — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2015

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, "повестка дня переговоров с президентом Атамбаевым на высшем уровне предполагает обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления российско-киргизского сотрудничества, прежде всего - в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики".

"Планируется обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии в контексте присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу", - отметили в Кремле.

Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер.

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Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике нет ничего экстраординарного.

Позже появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - якобы у президента РФ родился ребенок.