Путин жив и провел встречу с президентом Кыргызстана (фото)

12:58, 16 марта 2015
Политика
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Президент РФ Владимир Путин впервые за десять дней показался на публике. 

путин / @ChristopherJM

Как сообщает ТАСС, он провел переговоры с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. 

Встреча двух президентов проходила на фоне появившихся в СМИ слухов о тяжелой болезни и даже смерти Путина. 

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, "повестка дня переговоров с президентом Атамбаевым на высшем уровне предполагает обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления российско-киргизского сотрудничества, прежде всего - в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики".

"Планируется обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии в контексте присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу", - отметили в Кремле.

Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер.

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Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике нет ничего экстраординарного.

Позже появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - якобы у президента РФ родился ребенок.

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