Путин жив и провел встречу с президентом Кыргызстана (фото)
Президент РФ Владимир Путин впервые за десять дней показался на публике.
Как сообщает ТАСС, он провел переговоры с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
There he is, still breaking hands. RT @dimsmirnov175: Судя по лицу Атамбаева, рукопожатие и Путина крепкое pic.twitter.com/dGnfZdjVsb
— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2015
Встреча двух президентов проходила на фоне появившихся в СМИ слухов о тяжелой болезни и даже смерти Путина.
He looks smaller than 11 days ago, no? MT @world_reporter: Putin begins meeting w Atambayev at Konstantinovsky palace pic.twitter.com/1bQytEnZPe
— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2015
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, "повестка дня переговоров с президентом Атамбаевым на высшем уровне предполагает обсуждение ключевых вопросов дальнейшего укрепления российско-киргизского сотрудничества, прежде всего - в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере энергетики".
"Планируется обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии в контексте присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу", - отметили в Кремле.
Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер.
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Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике нет ничего экстраординарного.
Позже появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - якобы у президента РФ родился ребенок.
PUTIN LIVES. RT @dimsmirnov175: Встреча Путина и Атамбаева началась pic.twitter.com/sd2D0OTQir
— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 201