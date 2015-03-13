Западные СМИ: Путин не умер, у него родился ребенок от Кабаевой
Появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - у президента РФ родился ребенок.
В одном из родильных домов швейцарского кантона Тессин якобы рожала Алина Кабаева, которой приписывают роман с Путиным, сообщает ТСН со ссылкой на Швейцарское издание Blick.
Бывшая спортсменка несколько дней назад зарегистрировалась в клинике Святой Анны, которая имеет хорошую репутацию, где и могла родить.
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Издание также добавляет, что об этих слухах говорит уже половина кантона. Причем Blick пишет, что информация о рождении ребенка у Кабаевой может навсегда стать тайной.
Журналисты также сообщают, что много богатых россиян обращаются за медицинской помощью в клинику святой Анны. Поэтому на сайте клиники кроме итальянской и английской, есть русская версия.
"Возможно, Путин отправил Кабаеву за границу, чтобы уберечь от российских СМИ, ибо отношения между ними являются самым большим секретом в России", - отмечает издание.
Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле анонсировали "возвращение" живого Путина.
Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике нет ничего экстраординарного.