Западные СМИ: Путин не умер, у него родился ребенок от Кабаевой

Путин мог исчезнуть, потому что Кабаева родила ему ребенка - СМИ / echo.msk.ru

В одном из родильных домов швейцарского кантона Тессин якобы рожала Алина Кабаева, которой приписывают роман с Путиным, сообщает ТСН со ссылкой на Швейцарское издание Blick.

Бывшая спортсменка несколько дней назад зарегистрировалась в клинике Святой Анны, которая имеет хорошую репутацию, где и могла родить.

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Издание также добавляет, что об этих слухах говорит уже половина кантона. Причем Blick пишет, что информация о рождении ребенка у Кабаевой может навсегда стать тайной.

Журналисты также сообщают, что много богатых россиян обращаются за медицинской помощью в клинику святой Анны. Поэтому на сайте клиники кроме итальянской и английской, есть русская версия.

"Возможно, Путин отправил Кабаеву за границу, чтобы уберечь от российских СМИ, ибо отношения между ними являются самым большим секретом в России", - отмечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле анонсировали "возвращение" живого Путина.

Напомним, Путин уже почти неделю не появляется на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике нет ничего экстраординарного.