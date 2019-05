Опубликован список делегации США на инаугурации Зеленского (документ)

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер опубликовал список американской делегации, которая будет присутствовать на инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Как отметил дипломат в Twitter, он и сам отправляется в Киев в составе делегации из США.

Согласно документу, американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Кроме него и Курта Волкера в состав делегации вошли посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Александр Виндман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n