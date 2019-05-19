Опубликован список делегации США на инаугурации Зеленского (документ)

Согласно документу, американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер опубликовал список американской делегации, которая будет присутствовать на инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

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Как отметил дипломат в Twitter, он и сам отправляется в Киев в составе делегации из США.

Согласно документу, американскую делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Кроме него и Курта Волкера в состав делегации вошли посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Александр Виндман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Ранее сообщалось, что США на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр энергетики Рик Перри.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 мая 2019 г.

Кроме того, будут присутствовать министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Также на принесение присяги Зеленским приедет вице-президент Турции Фуат Октай, премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши и вице-премьеры Болгарии, Румынии и Беларуси, Францию будет представлять министр по вопросам Европы.

Вместе с ними в Верховной Раде будут присутствовать президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили и Венгрии Янош Адер, а также еще более 40 других высоких представителей.