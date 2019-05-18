США на инаугурации Зеленского будет представлять министр энергетики

В МИДе обнародовали обновленную информацию об иностранных гостях и делегациях, которые посетят торжественную церемонию принесения присяги украинскому народу Владимиром Зеленским.

СШАна инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр энергетики Рик Перри.

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Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в Twitter. Она отметила, что на церемонии инаугурации 20 мая будут присутствовать министр энергетики США Перри, министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Также на принесение присяги Зеленским приедет вице-президент Турции Фуат Октай, премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава парламента Азербайджана (Милли Меджлиса) Октай Асадов.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать вице-премьер-министр Словакии Рихард Раши и вице-премьеры Болгарии, Румынии и Беларуси, Францию будет представлять министр по вопросам Европы.

Вместе с ними в Верховной Раде будут присутствовать президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймондс Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте, Грузии Саломе Зурабишвили и Венгрии Янош Адер, а также еще более 40 других высоких представителей.