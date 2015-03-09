Наступательные действия агрессора на востоке Украины удалось остановить - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”Безусловно, мы можем сегодня констатировать, что атакующие и наступательные действия агрессора нам удалось остановить, что львиную долю систем залпового огня, тяжелой артиллерии украинская сторона отвела, и мы наблюдаем, что значительную часть отвели и поддерживаемые Россией боевики”, - сказал Порошенко.

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По словам главы государства, осталось только одно место, где осталось тяжелое оружие - это Донецкий аэропорт.

Украинские силовики уже передали соответствующую информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

”К сожалению, пока не допускаются представители ОБСЕ вместе со специальным координирующим центром, но каждый день мы делаем настойчивые усилия для того, чтобы отвести эти последние места”, - сказал он.

В целом, по его словам, вдоль 485-километровой линии фронта, за исключением нескольких участков, артиллерийские обстрелы не происходят, но применяется стрелковое оружие, ручные гранатометы и т.п.