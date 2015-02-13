Климкин: Украина не брала на себя обязательств об изменениях в Конституцию относительно Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина не брала на себя никаких обязательств о внесении конкретных изменений в Конституцию, касающихся Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на вопрос председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о том, что якобы в Минских договоренностях содержится обязательство “конституционной реформы до конца 2015 года”. “Я спрашиваю, кто вам дал право торговать украинской Конституцией?”, - заявил Ляшко.

В ответ Климкин сказал: “Любые последующие разговоры относительно особого режима Донбасса будут осуществляться и реализовываться в рамках закона, который уже принят Верховной Радой Украины, и в рамках имплементации данного закона”.

Как отметил министр, в Минских договоренностях отмечено, что вопросы децентрализации, в том числе в контексте Донбасса, будут рассматриваться в рамках конституционной реформы, и «абсолютно не более, ведь никаких обязательств в любой форме - ни в юридически обязующей, нет, и я подчеркиваю это, в политической форме, именно в этом тексте никто не брал. Таких обязательств никто взять не может».