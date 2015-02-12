Климкин: Переговоры "нормандской четверки" в Минске продолжаются

09:53, 12 февраля 2015
Политика
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Переговоры "нормандской четверки" в Минске продолжаются, как и во всех других форматах.

REUTERS

Об этом сообщил РИА Новости глава МИД Украины Павел Климкин.

"Мы продолжаем работать, мы работаем непрерывно во всех возможных форматах", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, продолжается ли работа в нормандском формате.

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Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины, Франции, России Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которые длились почти 14 часов, завершились.

Однако позже СМИ передали, что переговоры возобновились.

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