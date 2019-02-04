Луценко: действия экс-глав Минобороны и Генштаба, которые привели к снижению обороноспособности, могут квалифицировать как госизмену

Генпрокурор отметил, что уже два экс-министра обороны получили обвинения именно по этой статье.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что действия бывших руководителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, которые привели к снижению обороноспособности ВСУ, могут быть квалифицированы как государственная измена.

Читайте такжеЛуценко рассказал об этапах разоружения и снижения боеспособности ВСУ с 1991 по 2014 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ в период с 2004 по 2017 год сегодня в Киеве.

«Действия всех министров обороны, руководителей Генштаба, которые реализовывали политику разоружения по ценам, которые нельзя никак назвать достаточными для нужд модернизации ВСУ. Следствие планирует получить еще ряд экспертных заключений, и сейчас мы проводим работу по получению документов, на основании которых формировались списки по так называемому «избыточному имуществу» за подписями министров обороны», - отметил он.

По словам Луценко, военное руководство Украины во времена президентства Виктора Януковича сделало все необходимые управленческие решения, чтобы сделать невозможным осуществление управления войсками из единого центра.

«Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения военного потенциала Вооруженных сил Украины, и после этого дать оценку в юридическом плане. Она может колебаться от достаточно легкой статьи о халатности, если это будет установлено следствием, но может выйти и на статью о государственной измене, что совершенно не исключается», - отметил он.

Луценко добавил, что уже два экс-министра обороны получили обвинения именно по этой статье.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, генеральный прокуроры Юрий Луценко рассказал об этапах разоружения и постепенном системном снижении уровня боеспособности Вооруженных сил Украины в период с 1991 по 2014 год.