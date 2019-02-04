Луценко убежден, что защита Януковича не выиграет апелляцию

Генпрокурор считает, что судья Девятко провел «объективный, беспристрастный и справедливый» суд над экс-президентом.

Генеральный прокурор Юрий Луценко убежден, что сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича не выиграет апелляцию в случае ее подачи.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, какой будет реакция прокуратуры в случае, если адвокаты Януковича выигрывают апелляцию.

«Если вы планируете поражение - не начинайте битву. Я всегда планировал победу в этом деле, и не понимаю желание наших отдельных граждан как-то найти в этом негатив. «Вот Янукович выиграет апелляцию» - да не выиграет! «Вот Янукович выигрывает Европейский суд» - да не выиграет!» - заявил генпрокурор.

Он высказал мнение, что судья Владислав Девятко «блестяще» провел «объективный, беспристрастный и справедливый суд».

«Это моя и гражданская, и профессиональная позиция. Ее поддерживают мои подчиненные, которые приняли решение не подавать заявление в Апелляционный суд, потому что мы считаем решение Оболонского суда с председательствующим судьей Девятко таким, которое является чрезвычайно объективным и важным для дальнейшей работы прокуратуры», - добавил Луценко.

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Генпрокурор отметил, что это дело «заложило первый, очень важный камень в фундамент справедливости».

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать Януковича виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет рассчитываться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты экс-президента заявили о намерении обжаловать соответствующее решение суда.