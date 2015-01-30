ОБСЕ: Представители боевиков не выходят на контакт относительно встречи контактной группы



Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

”Специальный представитель председательствующей в ОБСЕ в Сербии Трехсторонний контактной группе, посол Тальявини желает отметить, что ее представители ждут в Минске со вчерашнего утра для того, чтобы подготовить встречу Трехсторонней контактной группы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их усилия связаться с этими представителями оказались безуспешными”, - отмечается в сообщении.

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Тальявини подчеркнула, что она и ее представители продолжают оставаться готовыми к проведению такой встречи в любое время, а также продолжают активно работать в этом направлении.