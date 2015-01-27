ПАСЕ в резолюции жестко осудила действия России

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", из 155 депутатов, присутствовавших в зале, 140 проголосовали "за" и только 7 - "против". Против резолюции выступили российские депутаты.

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Текст был существенно изменен во время рассмотрения, к нему добавили несколько норм с жесткой критикой РФ, после чего документ превратился из чисто гуманитарного в описывающий подробности конфликта и утверждающий о вине Российской Федерации за его эскалацию.

В частности, ПАСЕ призвала Россию не финансировать терроризм в Украине. Данная норма призывает РФ "в дальнейшем воздерживаться от финансирования терроризма в Украине, оказывать поддержку незаконным вооруженным группам, а также повлиять на них для выполнения минских соглашений".

Отдельной нормой резолюция призывает Россию освободить народного депутата Надежду Савченко, а также всех остальных "узников войны". Решение ПАСЕ утверждает, что все они "незаконно содержатся в тюрьмах РФ".

Был существенно изменен параграф о "так называемых гуманитарных конвоях". ПАСЕ утверждает, что такие действия РФ нарушают международное право, и на самом деле эти грузовики не являются гуманитарными конвоями.

Предметом для дискуссии были также несколько норм, которые подтверждают незаконность аннексии Крыма Российской Федерацией. Россияне предлагали удалить их из текста, но ни одно такое предложение не было поддержано ассамблеей.

Большинство предложений РФ набирало около 20 голосов или даже меньше - очевидно, что подавляющую долю их поддержки формировали российские депутаты.