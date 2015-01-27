СМИ: ПАСЕ приняла поправку с призывом к России прекратить финансирование терроризма

18:17, 27 января 2015
Политика
2768 0

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла поправку в резолюции относительно Украины, в которой говорится о недопустимости финансирования терроризма со стороны РФ.

ПАСЕ косвенно признала РФ государством, которое финансирует терроризм

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Как сообщалось ранее, украинские депутаты зарегистрировали ряд жестких поправок к резолюции.

В частности, одна из них предлагала ПАСЕ принять призыв к РФ "впредь воздерживаться от финансирования терроризма в Украине, оказывать поддержку незаконным вооруженным группам, а также повлиять на РФ для выполнения минских соглашений".

Читайте такжеУкраина провела переговоры с РФ перед иском в суд ООН за финансирование терроризмаПо нормам ПАСЕ, такие призывы распространяются только в случае, когда такие действия неоднократно осуществлялись в прошлом. Таким образом, эта норма означает косвенное признание ассамблеей того, что сейчас имеет место такое финансирование терроризма и другие указанные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter