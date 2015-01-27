СМИ: ПАСЕ приняла поправку с призывом к России прекратить финансирование терроризма

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

Как сообщалось ранее, украинские депутаты зарегистрировали ряд жестких поправок к резолюции.

В частности, одна из них предлагала ПАСЕ принять призыв к РФ "впредь воздерживаться от финансирования терроризма в Украине, оказывать поддержку незаконным вооруженным группам, а также повлиять на РФ для выполнения минских соглашений".

Читайте такжеУкраина провела переговоры с РФ перед иском в суд ООН за финансирование терроризмаПо нормам ПАСЕ, такие призывы распространяются только в случае, когда такие действия неоднократно осуществлялись в прошлом. Таким образом, эта норма означает косвенное признание ассамблеей того, что сейчас имеет место такое финансирование терроризма и другие указанные действия.