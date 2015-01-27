Совет ЕС просят рассмотреть новые меры в связи с ухудшением ситуации в Украине

Документ распространен во вторник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН. "Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украины. Мы осуждаем убийство мирных жителей в ходе беспорядочного обстрела украинского города Мариуполь 24 января. Мы отметили доказательства постоянной и растущей поддержки, предоставленной сепаратистам со стороны России, что подчеркивает ответственность России. Мы призываем Россию осудить действия сепаратистов и реализовать минские договоренности", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЕС планирует втрое увеличить объемы гуманитарной помощи Украине Лидеры ЕС напомнили о выводах Европейского совета от 18 декабря 2014 года, в которых было сказано, что "ЕС будет придерживаться курса", и что мы "готовы в случае необходимости принять дальнейшие меры". "В связи с ухудшением ситуации мы просим Совет министров иностранных дел оценить ситуацию и рассмотреть любые соответствующие меры, в частности, относительно дальнейших ограничительных мер, направленных на быстрое и всестороннее выполнение минских договоренностей", - заявили лидеры ЕС.