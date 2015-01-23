ЕС может пересмотреть санкции против России в зависимости от развития ситуации на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь высокого представителя ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Европейская комиссия, учитывая последние события на востоке Украины, возможность введения новых санкций.

„Ми продолжаем очень пристально отслеживать ситуацию. В зависимости от развития на местах, имеющиеся у нас ограничительные меры могут быть постепенно усилены или постепенно уменьшены”, - сказала она.

В этой связи Косьянчич напомнила о декабрьском решении Европейского Совета, в котором прописано соответствующее решение. „Это остается нашей позицией”, - отметила пресс-секретарь.

Читайте такжеМеркель: Россия нарушила весь послевоенный порядок в ЕвропеКак сообщалось, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.