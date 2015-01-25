Порошенко готов уволить Ярему и Муженко - Соболев

Президент Украины Петр Порошенко готов уволить генерального прокурора Украины Виталия Ярему и начальника Генерального штаба Виктора Муженко, сообщил глава антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев, передает ZN.ua.

По его словам, он вместе с Семеном Семенченко в администрации президента два вечера подряд убеждали команду Петра Порошенко, что стране нужны новые люди, которые способны возглавить оборону и борьбу с коррупцией.

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"Не один час пытались донести на Банковой, что стране срочно нужен генпрокурор и начальник Генштаба, которые обеспечат результат. Тем более в армии проявилась целая когорта настоящих боевых командиров. А прокуроров можно привезти из государств, где они уничтожают коррупцию. Сегодня услышали ответ, что Президент готовит кардинальные кадровые изменения на обоих фронтах", - сообщил Соболев в своем Facebook.