Обстрел остановки в Донецке велся из жилых массивов, которые контролируют боевики – Минобороны

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Отмечается, что сегодня террористами был обстрелян троллейбус в городе Донецк, погибли мирные жители.

Обстрел пассажирского транспорта велся со стороны, где нет боевых столкновений.

"Место, где был обстрелян троллейбус, находится на расстоянии более 15 километров, где находятся силы АТО. До этого дня никаких разрушений в этом районе зафиксировано не было", - отметили в министерстве.

Все эти факты, подчеркнули в Минобороны, свидетельствуют о том, что террористы обстреляли пассажирский транспорт из жилых массивов города, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Донецкой ОГА, в результате обстрела остановки пассажирского транспорта в Ленинском районе Донецка погибли восемь человек, еще семеро получили ранения и каретами скорой помощи доставлены в больницу.

Ранее сайт города Донецка сообщил, что сегодня утром в Ленинском районе Донецка на остановке общественного транспорта "Гормаш" взорвался снаряд, есть погибшие мирные жители.

Отмечается, что от взрыва повреждены маршрутки и троллейбус, стоявший на остановке. По словам очевидцев, есть много погибших и раненых.

В то же время различные СМИ сообщают о разном количестве погибших - от 7 до 13.