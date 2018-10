Столтенберг призвал РФ прекратить «безответственное поведение» и подрыв международного права

НАТО солидарно с правительствами Нидерландов и Великобритании относительно обвинений России в подготовке кибератак против ОЗХО и прочих институтов.

Соответствующее заявление в Twitter сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Россия должна отбросить свою безответственную модель поведения по подрыву международного права и институтов. Союзники по НАТО работают вместе, чтобы укрепить нашу киберзащиту», – указал он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов в апреле выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на ОЗХО. В Амстердаме считают, что операцию готовило российское ГРУ.

#NATO stands in solidarity with the Dutch & UK governments in calling out #Russia on its cyber attacks against @OPCW & others. Russia must stop its reckless pattern of behaviour to undermine international law & institutions. NATO Allies work together to bolster our cyber defences pic.twitter.com/8dPHcRBdYy