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Столтенберг призвал РФ прекратить «безответственное поведение» и подрыв международного права

16:08, 04 октября 2018
Политика
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Йенс Столтенберг / REUTERS

НАТО солидарно с правительствами Нидерландов и Великобритании относительно обвинений России в подготовке кибератак против ОЗХО и прочих институтов.

Соответствующее заявление в Twitter сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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«Россия должна отбросить свою безответственную модель поведения по подрыву международного права и институтов. Союзники по НАТО работают вместе, чтобы укрепить нашу киберзащиту», – указал он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов в апреле выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на ОЗХО. В Амстердаме считают, что операцию готовило российское ГРУ.

Отметим, что ОЗХО занималась расследованиями химатак в Сирии, а также расследованиями применения российского отравляющего вещества «Новичок» в Великобритании.

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Теги: #НАТО#Россия#Столтенберг#Нидерланды