Нидерланды выслали четырех россиян, готовивших кибератаку на Организацию по запрету химоружия

Министр обороны Нидерландов также заявила, что российские офицеры пытались похитить материалы расследования обстоятельств уничтожения «Боинга» рейса MH17.

Правоохранительные органы Нидерландов выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в апреле этого года.

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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявление нидерландских чиновников. Операция российского ГРУ, как предполагается, была нацелена на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге.

Четверо идентифицированных нидерландскими правоохранителями подозреваемых имели при себе дипломатические паспорта. Среди них были IT-специалисты и агенты поддержки.

Как сообщает Associated Press, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, в то же время, заявила, что офицеры российской разведки пытались похитить материалы расследования обстоятельств уничтожения «Боинга» рейса MH17 над Донбассом.

BREAKING: Dutch defense minister says Russian intelligence officers targeted files on MH17 plane crash investigation. — The Associated Press (@AP) 4 октября 2018 г.

Отметим, что ОЗХО занималась расследованиями химатак в Сирии, а также расследованиями применения российского отравляющего вещества «Новичок» в Великобритании.

В апреле эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество "Новичок".

В сентябре ОЗХО также подтвердила, что смерть 44-летней британки Дон Стерджесс, пострадавшей в Эймсбери, наступила в результате отравления «Новичком».