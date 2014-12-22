Эксперты считают, что Украина проиграла, не введя военное положение

Отсутствие правового режима военного положения хотя бы в зоне боевых действий предоставило ряд преимуществ России, усложнило помощь Запада и создало ряд проблем внутри Украины. Об этом говорится в комментарии “Майдана иностранных дел” “О борьбе с терроризмом”.

13 марта 2014 года военно-политическое руководство Украины начало на Донбассе АТО с привлечением сил МВД и ВСУ, которая ведется уже 10 месяцев и своей основной цели так и не достигла. С началом аннексии Крыма 23 февраля украинские военные, аналитики и политики имеют неопровержимые доказательства сначала скрытой, а затем и открытой агрессии ВС РФ против суверенной Украины, однако это не стало поводом для руководства Украины признать страну жертвой вооруженной агрессии и ввести военное положение хотя бы в зоне боевых действий. Почему так произошло и какие последствия это имеет для Украины?

Для России не введение военного положения в Украине с самого начала предоставило ряд существенных преимуществ:

- Россия в целом удачно эксплуатирует сам тезис о борьбе с терроризмом, которая была сформулирована Администрацией США в сентябре 2001 года после событий «9 сентября».

- Не введение военного положения позволяет России избегать статуса агрессора в ООН с соответствующими международными санкциями.

- Россия пользуется статусом посредника на переговорах в «минском формате», поскольку отсутствуют правовые основания признать ее участником конфликта.

- Пользуясь статусом «третьей стороны», Россия получила возможность полулегально завозить на територіє Украины «гуманитарные конвои».

Для «западных» друзей Украины, в частности США, ЕС и Канады, непризнание факта агрессии РФ против суверенной Украины с началом аннексии Крыма возникли определенные правовые проблемы:

- Невозможно применить против агрессора международные инструменты ООН, а только на индивидуальной основе: введены три волны экономических санкций с перспективой введения четвертой.

- Проблематично принять решение о предоставлении Украине прямой военной помощи, поскольку статус АТО предусматривает, что в стране фактически происходит гражданская война.

Но наибольший негатив не введение военного положения навлекла и продолжает навлекать для самой Украины:

- Не введение военного положения во время аннексии Крыма не спасло Украину от вторжения ВС РФ и подготовленных ими боевиков на Донбасс, а позже от наступления на Мариуполь.

- Не введение военного положения не открыло для Украины возможность получить от Запада военную и финансовую помощь, как это утверждало руководство нашего государства. На самом деле, критерием с самого начала было совсем другое - проведение реформ, которые до сих пор заблокированы, значит и помощь не поступает.

- Статус «мирного времени» не требует создания ставки верховного главнокомандующего, Президент Украины продолжает формально оставаться в стороне от управления войной, перекладывая это на руководителя АТЕ.

- Статус АТО не предусматривает пленников, а только заложников, следовательно даже в минском формате Украина не может напрямую договариваться об обмене военнопленных. Кроме того, эта ситуация позволяет Кремлю судить наших волонтеров как уголовных преступников (Надежда Савченко), поскольку им нельзя придать статус пленных и соответствующий международный правовой защите.

- Отсутствие военного положения ставит под сомнение правовые основания проведения принудительной мобилизации в ряды ВСУ, поскольку АТО предусматривает привлечение только волонтеров. Эта ситуация выводит руководство Украины за пределы правового поля собственной страны и создает предпосылки для судебных исков в будущем, подрывает легитимность такой действия для наших западных друзей.

- Наконец, отсутствие военного положения не позволяет Украине на законных основаниях (форс-мажор) отменять коммерческие договоры с партнерами в РФ, в том числе в сфере ОПК, что создает предпосылки для судебных исков со стороны РФ. Нет также формальных правовых оснований для введения экономических санкций против РФ (вероятно, через это они и не вводятся).

- Отсутствие военного положения не позволяет Украине правильно определить другую сторону военного конфликта на Донбассе, поэтому Украина не имеет никаких шансов при таких условиях заключить действенный мирный договор. Таким образом, военный конфликт на Донбассе станет перманентным, приведет Украину в конце до военного поражения и экономического банкротства.

Украине стоит признать, что с 20 февраля 2014 года в стране отбывают две вещи:

- Скрытая на начальном этапе, а позже прямая военная агрессия ВС РФ, которая имела следствие оккупацию и аннексию Крыма, в с апреля - оккупацию части Донбасса. Этот компонент просто требует введения военного положения.

- Одновременно, в РФ в рамках своей спецоперации против Украины ведет активную подготовку сепаратистов и боевиков, которые формально не являются ни гражданами РФ, ни военнослужащими ВС РФ. Деятельность этих формирований на первом этапе преимущественно характеризовалась именно как терроризм, однако в дальнейшем приобрела признаки прямого вооруженного сопротивления в рамках военной операции, хотя и продолжает сохранять определенные признаки терроризма. При этом активная антиукраинская пропагандистская кампания на фоне провалов украинской внутренней политики создала широкую прослойку из числа наших граждан, которые активно поддержали сепаратистское движение на аннексированных и оккупированных территориях Украины. Все это дает основания утверждать, что в Украине происходит гражданская война в локальных регионах.

- Пропорции «прямая военная агрессия» \ «гражданская война» постоянно меняются с тенденцией к усилению первой, однако все равно мы имеем дело с комбинацией этих двух факторов одновременно.