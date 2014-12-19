Кабмин планирует ликвидировать государственную исполнительную службу

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. "Государственная исполнительная служба исчезнет… Государственная исполнительная служба будет сокращена", - сказал министр, отметив, что в рамках реформы будет создана система частных исполнителей.

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Министр также сказал, что рассчитывает на принятие Верховной Радой законов по реформированию ГИС в течение первого полугодия 2015 года. В то же время, он отметил, что сама реформа займет по меньшей мере полтора-два года.