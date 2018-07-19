Провал работы НАПК: проверено только 331 декларацию, работа над всеми займет 3600 лет

Эксперты считают, что необходимо осуществить перезапуск НАПК путем избрания новых членов.

Эксперты считают, что необходимо осуществить перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции путем избрания новых членов агентства новыми конкурсными комиссиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперты заявили в Киеве во время круглого стола на тему: «Козлы отпущения: кого НАПК поймало на лжи?»

Эксперты Реанимационное пакета реформ и общественной организации StateWatch сообщили, что за период 2015-2016 гг. НАПК проверило только 331 декларацию из около 1 млн 100 тыс. поданых.

"По нашим подсчетам, если такими темпами и дальше будут проверяться декларации, то НАПК проверит всех должностных лиц за около 3600 лет, и мы уже, наконец, узнаем обо всех незаконных состояниях в карманах наших чиновников", - сказал председатель правления StateWatch, эксперт группы «Антикоррупционная реформа» Реанимационного пакета реформ Глеб Каневский.

Он заявил, что такое нарушение, как незаконное обогащение, НАПК вообще не фиксирует.

"Проверка тех должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение в государстве, как народные депутаты, представители Кабинета министров Украины, представители различных национальных комиссий, различных наблюдательных советов, правлений или Нацбанка, или других учреждений, несмотря на то, что законом четко предусмотрено, что они в первую очередь проходить проверку ... Можно с уверенностью сказать, что НАПК по ним совершенно не спешит проводить такие проверки, а если и спешит, то делает это небрежно, фактически легализируя их имущество", - подчеркнул Каневский.

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Эксперт привел пример, что агентство дало положительное заключение по результатам полной проверки декларации президента Украины, не получив ответов от ключевых органов власти - Государственной фискальной службы и Национальной полиции, куда ранее НАПК направило запросы.

По словам председателя правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галины Янченко, Нацагентство планировало до конца 2017 года года проверить 18 тыс. деклараций, а в 2018 году - еще 15 тыс., но эти задекларированные планы далеки от выполнения.

Также Янченко отметила, что «наблюдается полный провал» поддержания на должном техническом уровне Единого госреестра е-деклараций. Она напомнила, что в прошлом году подать декларацию в марте в течение месяца было невозможно из-за технических сложностей.

«Декларанты должны были дежурить ночью, и ночью заполнять свои данные, так как система «висела». В прошлом году правительство выделило 40 млн гривен на усовершенствование этого сайта, и что мы получили по факту? В этом году я тоже подавала э-декларацию, снова сайт «просел». Я зашла, наверное, только с 20-го раза в эту систему, чтобы подать декларацию», - сказала эксперт.

Кроме того, она заявила, что произошел «полный провал процесса консультирования декларантов». Эксперты в регионах общались с тысячами декларантов из числа государственных служащих.

«На миллион декларантов НАПК создало только четыре «горячие» телефонные линии», - сказала Янченко.

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По ее словам, получается, что одна линия должна обслуживать около 250 тыс. человек. Эксперт сообщила, что декларанты подавали запросы на получение технической помощи, но не получали ответов недели.

"А закон предусматривает наказание, если ты подаешь декларацию после дедлайна", - добавила она.

Кроме того, Янченко заявила о проблемах в работе НАПК по вопросу проверки конфликтов интересов.

"В связи с этим единственным выходом из ситуации ... просто перезапуск НАПК, увольнение непрофессиональных людей с руководящих должностей НАПК и избрание новых членов НАПК новой конкурсной комиссией. Иначе дальше из года в год мы будем видеть эти проблемы в системе электронного декларирования, проблемы в системе конфликта интересов и во всех других направлениях, которыми занимается НАПК", - заявила Янченко.

Она подчеркнула, что "будут идти миллионы гривен на содержание этого совершенно несостоятельного органа, поэтому увольнения руководства НАПК и избрание совершенно новых профессиональных людей - это единственное решение в этой ситуации".

В свою очередь экс-руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина считает, что необходимо немедленно реорганизовать работу агентства, потому что в нем нет профессиональных работников.

Она убеждена, что необходимо также запретить руководству НАПК выплачивать премии своим сотрудникам, потому что они работают неэффективно.

"Я считаю, что нужно сделать в нашем государстве такой эксперимент. У нас сегодня минимальная зарплата - 4,2 тыс. грн. Вот отработали два года эти члены НАПК, получили заработную плату, никакой от них пользы нет - верните государству средства за минусом 4,2 тыс. И тогда, как говорят, будет справедливо, и тогда к власти будут идти люди не по политическим и кумовским признакам, а будут идти профессиональные специалисты", - заявила Соломатина.