Экс-сотрудница НАПК обнародовала скриншоты якобы своей переписки с "куратором" из АП

Бывший глава департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина обнародовала скрин-шоты переписки с человеком, которым, по словам автора заметки, является первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента и «куратор НАПК» Алексей Горащенков.

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Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.

«Если у кого-то еще есть сомнения относительно существования куратора по НАПК в Администрации президента или надежда, что СБУ обеспечит беспристрастное рассмотрение дела по заявлению обличителей из НАПК, почитайте фрагменты моей переписки в WhatsApp с Алексеем Горащенковым. Поэтому, я боюсь за свою жизнь и здоровье. Особенно после нападения на Ларису Гольник. Впрочем, лучше я опубликую это сейчас, чем буду ждать, пока ко мне придут «вежливые люди» из департамента «К». Никто не заинтересован это расследовать, пусть хоть общественность знает, что происходит. Ниже - фрагмент переписки с господином Горащенковым о моем увольнении», - написала Соломатина.

В целом она опубликовала три сообщения со скриншотами возможного общения с представителем АПУ. Согласно снимкам, человек, подписанный как «Алексей Гор», заявляет о необходимости, в частности, «как можно скорее начинать атаку на Юлю и Рабин... ча», просит передать «три варианта по грузину, как договаривались», а также доложить президенту о ее увольнении.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Соломатина заявила, что руководство и члены агентства фальсифицируют результаты проверок электронных деклараций.

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Соломатина утверждала, что якобы работников НАПК вызвали в Администрацию президента для инструктажа относительно обнародования выводов проверки электронных деклараций.

«Меня лично с двумя коллегами вызвали в Администрацию президента в сентябре этого года - так называемый куратор по НАПК предлагал, чтобы все проверки, проекты решений, которые будут вынесены на заседание, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК» - сообщила Соломатина. По ее словам, она отказалась от этого предложения.

Соломатина также утверждала, что написала заявление об увольнении и находится на больничном.

В НАПК, в свою очередь, заявили, что Соломатина - бывший работник Нацагентства, а распространенная ею информация является недостоверной, а также обвинили ее в «попытке дискредитировать успешно начатую антикоррупционную реформу в Украине».