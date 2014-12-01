Переговорщики от Украины и РФ договорились о прекращении огня в районе Донецкого аэропорта

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Наибольшая активность террористов проявлялась в Донецком аэропорту. Сейчас нам стало известно, что в ходе проведенных переговоров руководителей совместного центра Украины и России в районе Донецкого аэропорта огонь прекращен", - говорится в сообщении.

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"На других участках фронта бандиты совершали обстрелы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Петровское, Николаевка, Новокалиново, Дебальцево, Новобахмутовка, Артемове, Славное, Старый Айдар, Невельское и Майорск. Для подавления активно действующих огневых позиций врага и спасения от обстрелов мирного населения украинские артиллеристы 8 раз наносили огневые удары. Потери среди террористов уточняются", - добавили в пресс-центре АТО.