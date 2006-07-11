В парламенте не прекращаются драки

В ВР не прекращаются драки между народными депутатами. Драки возникают в разных местах сессионного зала, а также продолжают раздаваться громкоговорители.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на это председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ объявил рассмотрение вопроса о назначении первого вице-спикера, и Адам МАРТЫНЮК, который претендует на эту должность от КПУ, сумел сделать доклад с парламентской трибуны, которую окружили депутаты Партии регионов и КПУ.

Между тем в двух центральных проходах сессионного зала депутаты от Партии регионов и КПУ, а также депутаты от БЮТ и «Нашей Украины» сошлись “стенка на стенку”. В частности, депутаты “Нашей Украины” и БЮТ пытаются пройти к парламентской трибуне.

Депутатам от БЮТ удалось забрать часть карточек у социалистов. Однако коалиции хватает голосов, и они голосуют все решения 227 голосами.

Драки то возникают, то прекращаются. В то же время проход между секторами, где сидят депутаты КПУ и Партии регионов, остается свободным, однако туда никто из представителей “Нашей Украины” и БЮТ не идет.