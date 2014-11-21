Мэр Полтавы заявляет, что депутат Каплин украл из его кабинета ценные вещи
Мэр Полтавы Александр Мамай заявляет, что после взлома топором его кабинета народным депутатом Сергем Каплиным оттуда пропали ценные вещи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мамай заявил сегодня на брифинге в Полтаве.
По его словам, он уже дал соответствующие показания в прокуратуре.
«Прокуратура должна и назначить комиссию, которая бы установила ущерб, нанесенный городской общине. Из кабинета исчезли ценные вещи, но я не буду приводить их перечень в интересах следствия. Хочу сказать, что я не оставлю это просто так, уже взяты показания у депутата городского совета Александра Шамоты. Если в Верховной Раде примут решение, то тогда можно и Сергея Каплина привести в прокуратуру за разъяснениями»,- сказал Мамай.
Также он считает действия депутата провокацией.
«За месяц до этих событий был подготовлен проект решения о передаче дома на Г. Сталинграда, 8а. И на следующей сессии горсовета мы его примем. А за 3 дня до этих событий в ГАСК в Киеве выдали решение. А ГАСК нам не подчиняется»,- сказал мэр.
Он также напомнил, что уже обратился к президенту Украины и генеральному прокурору с требованием привлечь Каплина к отвественности.
Читайте такжеДепутат Каплин топором выломал дверь в кабинет мэра Полтавы (видео)
Как сообщал УНИАН, 18 ноября около 20 инвесторов строительства социального дома в Полтаве по адресу Героев Сталинграда, 8-а, пришли под стены Полтавского городского совета, чтобы требовать от власти скорейшей сдачи дома в эксплуатацию.
Также полтавчане недовольны тем, что на ближайшей сессии горсовета депутаты примут передачу дома на обслуживание эксплуатирующим организациям и не дают возможность создать ОСМД.
Сначала делегация требовала встречи с мэром, но секретарь сообщила, что он отсутствует, как и его первый заместитель. Тогда народный депутат Сергей Каплин взломал дверь в кабинет первого заместителя мэра Вячеслава Стеценко, а впоследствии и мэра Мамая. Кабинет мэра Каплин засыпал солью.
Он не стал общаться с заместителями мэра Юрием Левченко и Юрием Кропивкой.
Позже взлом Каплиным топором дверей в мэрии Полтавы милиция расценила как хулиганство.