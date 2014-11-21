Мэр Полтавы заявляет, что депутат Каплин украл из его кабинета ценные вещи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мамай заявил сегодня на брифинге в Полтаве.

По его словам, он уже дал соответствующие показания в прокуратуре.

«Прокуратура должна и назначить комиссию, которая бы установила ущерб, нанесенный городской общине. Из кабинета исчезли ценные вещи, но я не буду приводить их перечень в интересах следствия. Хочу сказать, что я не оставлю это просто так, уже взяты показания у депутата городского совета Александра Шамоты. Если в Верховной Раде примут решение, то тогда можно и Сергея Каплина привести в прокуратуру за разъяснениями»,- сказал Мамай.

Также он считает действия депутата провокацией.

«За месяц до этих событий был подготовлен проект решения о передаче дома на Г. Сталинграда, 8а. И на следующей сессии горсовета мы его примем. А за 3 дня до этих событий в ГАСК в Киеве выдали решение. А ГАСК нам не подчиняется»,- сказал мэр.

Он также напомнил, что уже обратился к президенту Украины и генеральному прокурору с требованием привлечь Каплина к отвественности.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября около 20 инвесторов строительства социального дома в Полтаве по адресу Героев Сталинграда, 8-а, пришли под стены Полтавского городского совета, чтобы требовать от власти скорейшей сдачи дома в эксплуатацию.

Также полтавчане недовольны тем, что на ближайшей сессии горсовета депутаты примут передачу дома на обслуживание эксплуатирующим организациям и не дают возможность создать ОСМД.

Сначала делегация требовала встречи с мэром, но секретарь сообщила, что он отсутствует, как и его первый заместитель. Тогда народный депутат Сергей Каплин взломал дверь в кабинет первого заместителя мэра Вячеслава Стеценко, а впоследствии и мэра Мамая. Кабинет мэра Каплин засыпал солью.

Он не стал общаться с заместителями мэра Юрием Левченко и Юрием Кропивкой.

Позже взлом Каплиным топором дверей в мэрии Полтавы милиция расценила как хулиганство.