Взлом нардепом Каплиным дверей в мэрии Полтавы милиция расценивает как хулиганство

Об этом сказано на официальном сайте УМВД Украины в Полтавской области.

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью облуправления милиции, нардеп зашел в помещение Полтавского городского совета с топором в руках и повредил замки и двери в сессионном зале и кабинете городского главы.

Также с помощью топора он отбил табличку с вывеской мэра и, зайдя в кабинет главы города, посыпал помещения солью, разложил плакаты с люстрационной тематикой и вывесил государственный флаг Украины из окна кабинета.

«Все действия правоохранителями задокументированы. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Начато досудебное следствие»,- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 20 инвесторов строительства социального дома в Полтаве по адресу Героев Сталинграда, 8-а, пришли под стены Полтавского городского совета, чтобы требовать от власти скорейшей сдачи дома в эксплуатацию.

Также полтавчане недовольны тем, что на ближайшей сессии горсовета депутаты примут передачу дома на обслуживание эксплуатирующим организациям и не дают возможность создать ОСМД.

Сначала делегация требовала встречи с мэром, но секретарь сообщила, что он отсутствует, как и его первый заместитель. Тогда Каплин взломал дверь в кабинет первого заместителя мэра Вячеслава Стеценко, а впоследствии и мэра Мамая. Кабинет мэра Каплин засыпал солью.

Он не стал общаться с заместителями мэра Юрием Левченко и Юрием Кропивкой. Последнего Каплин толкал в плечи и спину и, держа топор в руках, сказал, чтобы тот шел работать.

Милиция не вмешивалась в действия депутата.

И.о. начальника Полтавского горотдела милиции Сергей Бейгул сообщил, что правоохранители не препятствовали действиям депутата, когда он рубил дверь топором, повреждая коммунальную собственность города, потому что «он является народным депутатом».