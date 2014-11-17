Кэмерон заявил, что Британия готова усиливать санкции, хотя они и вредят экономике

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления в парламенте Великобритании.

"Безусловно, санкции ударят и по нам, - отметил Кэмерон, обращаясь к председателю парламента. - Но я уверен, что оставить такое нарушение наших базовых ценностей обойдется нам бесконечно дороже в долгосрочной перспективе".

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Кэмерон также рассказал о своем разговоре с Путиным на саммите G20.

"Я встретился с президентом Путиным и в очередной раз разъяснил, что продолжение дестабилизации в Украине может означать лишь еще больше санкций и еще больше давления. Он отрицал, что стремится к замороженному конфликту, и отметил, что считает Украину "единственным политическим пространством". Но его следует оценивать по его поступкам, а не по его словам", - отметил премьер-министр.