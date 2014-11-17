Кэмерон заявил о высокой вероятности нового глобального экономического кризиса

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью политика в The Guardian.

"На панели управления глобальной экономики горят красные предупредительные сигналы", — заявил британский премьер.

Конфликты на Ближнем Востоке и осложнение отношений с Россией, эпидемия вируса Эбола в Африке усугубляют "нестабильность и неопределенность", которые затрагивают выход из кризиса в том числе и для Британии, считает Кэмерон.

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"Еврозона балансирует на грани возможного третьего экономического кризиса, который будет сопровождаться высоким уровнем безработицы, падением роста и реальным риском падения цен. Развивающиеся экономики, которые были главной движущей силой роста на ранних стадиях выхода из кризиса, сейчас замедляются", — отметил британский премьер.