Подпадающий под люстрацию чиновник получил должность в Генпрокуратуре – СМИ

Как сообщает Украинская правда, Орлов близкий к бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко.

Орлов в 2010 году стал первым заместителем Сумской таможни, затем возглавлял Сумскую и Луганские таможни.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре планируют люстрировать более тысячи человекСогласно Закону «Об очищении власти», Орлов должен быть люстритрован, подчеркивает издание.

Запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего Закона, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014:

8) руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную налоговую и/ или таможенную политику (это касается Орлова), налоговой милиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе.

В то же время заместитель начальника управления по связям с общественностью Сюзанна Савчук опровергает эту информацию.

"Такого назначения нет, то есть Орлов не был назначен. Такой приказ не подписывался и даже не готовился", - заявила она.

На вопрос, обсуждалась ли его кандидатура, она отметила, что "не в курсе".