Клименко вызывают в Генпрокуратуру

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Алексей Баганец.

"Мы предлагаем Александру Клименко доказать свою позицию не через социальные сети, а следователю под протокол", - цитирует чиновника пресс-служба ГПУ.

Баганец напомнил, что Главное следственное управление ГПУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром Клименко и другими служебными лицами Министерства доходов и сборов, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

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Установлено, что Клименко по предварительному сговору с другими должностными лицами Миндоходов организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях так называемые "программные" предприятия, целью которых было предоставление услуг по растаможиванию товаров на территории Украины по значительно заниженной таможенной стоимости. Кроме того, выяснено, что в течение 2012-2013 гг. экс-министр организовал функционирование на территории страны схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

"В результате незаконной деятельности отдельных предприятий и самого Клименко бюджету Украины нанесены убытки на сумму больше 6 млрд грн", - подчеркнули в ГПУ.

29 апреля в отношении Клименко вынесено сообщение о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Ныне продолжаются мероприятия по установлению места его нахождения.