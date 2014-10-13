Порошенко направил на обнародование закон о люстрации

18:58, 13 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко направил закон об очищении власти на обнародование.

facebook.com/petroporoshenko

Об этом глава государства написал в Twitter.

"На встрече с руководителями депутатских фракций сообщил, что закон о люстрации направлен на обнародование", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Порошенко подписал Закон «О очищении власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

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