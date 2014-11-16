Донорская конференция по Украине пройдет в январе-феврале 2015 года

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил постоянный представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев.

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По его словам, сейчас ведется активная подготовка этого мероприятия. "Кроме того, как вам известно, группа экспертов Еврокомиссии уже несколько месяцев работает в Украине и помогает нам подготовить Программу экономического развития и роста на 2015-2017 годы. По сути, это будет дорожная карта, согласно которой ЕС и международное сообщество нам будет оказывать донорскую помощь. Ожидается, что мероприятие состоится в конце января – начале февраля следующего года в Украине”, - сказал украинский дипломат.

При этом он отметил, что для эффективного проведения этого мероприятия необходимы определенные условия. "Во-первых, должен быть подготовлен базовый документ, над которым мы сейчас работаем. Во-вторых - должен активно заработать национальный координационный механизм в сфере евроинтеграции, который, в том числе, должен стать двигателем подготовки донорской конференции. В-третьих - украинская сторона должна продемонстрировать прогресс в такой сфере, как борьба с коррупцией. Ни один инвестор, ни одна европейская страна не даст нам деньги, если у них не будет уверенности, что они будут должным образом использованы и не будут разворованы, как это было раньше", - сказал Константин Елисеев.