Литва предлагает ЕС выделить Украине 30 миллиардов евро
19:39, 15 ноября 2014Политика
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Литовский парламент намерен инициировать дискуссию с Европарламентом, Еврокомиссией, лидерами ЕС и другими ведомствами Евросоюза о выделении Украине 30 миллиардов евро финансовой помощи на реализацию нового "Плана Маршалла".
REUTERS
В настоящий момент предусмотрено выделение Украине суммы в 1 миллиард евро на протяжении шести лет – с 2014 по 2020 год.
Об этом пишет "Сегодня".
Ранее лидеры ЕС заявляли, что в ближайшие несколько лет наша страна может получить от ЕС финансовую помощь в размере 14,5 миллиардов евро.
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В документе литовского парламента также зафиксировано предложение признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями и официально предоставить перспективу членства в ЕС Украине, Грузии и Молдове на саммите Евросоюза, который пройдет в 2015 году в Риге.
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