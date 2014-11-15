Литва предлагает ЕС выделить Украине 30 миллиардов евро

19:39, 15 ноября 2014
Политика
0

Литовский парламент намерен инициировать дискуссию с Европарламентом, Еврокомиссией, лидерами ЕС и другими ведомствами Евросоюза о выделении Украине 30 миллиардов евро финансовой помощи на реализацию нового "Плана Маршалла".

REUTERS

В настоящий момент предусмотрено выделение Украине суммы в 1 миллиард евро на протяжении шести лет – с 2014 по 2020 год.

Об этом пишет "Сегодня".

Ранее лидеры ЕС заявляли, что в ближайшие несколько лет наша страна может получить от ЕС финансовую помощь в размере 14,5 миллиардов евро.

Читайте такжеБатальон стран Балтии присоединится к Силам быстрого реагирования НАТО

В документе литовского парламента также зафиксировано предложение признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями и официально предоставить перспективу членства в ЕС Украине, Грузии и Молдове на саммите Евросоюза, который пройдет в 2015 году в Риге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter