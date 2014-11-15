Литва предлагает ЕС выделить Украине 30 миллиардов евро

В настоящий момент предусмотрено выделение Украине суммы в 1 миллиард евро на протяжении шести лет – с 2014 по 2020 год.

Об этом пишет "Сегодня".

Ранее лидеры ЕС заявляли, что в ближайшие несколько лет наша страна может получить от ЕС финансовую помощь в размере 14,5 миллиардов евро.

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В документе литовского парламента также зафиксировано предложение признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями и официально предоставить перспективу членства в ЕС Украине, Грузии и Молдове на саммите Евросоюза, который пройдет в 2015 году в Риге.