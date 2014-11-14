Порошенко: В мире сейчас нет более опасного места, чем Донбасс

Глава государства убежден, что представители миссии смогут достойно выполнить свою задачу, говорится в сюжете ТСН.19:30.

По мнению президента, целями международных наблюдателей является предотвратить эскалацию конфликта и возобновить выполнение минских договоренностей.

Свое мнение Порошенко высказал при передаче бронированных автомобилей представителям ОБСЕ. Этот транспорт сейчас будет кстати для миссии, ведь уже неоднократно по ее представителям велся обстрел, объяснил украинский лидер.

"Выполнение минских договоренностей важно для всего мира. Ибо нет в мире более важной точки, чем Украина, нет на сегодняшний день в мире более опасной точки, чем Донецк и Луганск. И мы должны объединить со всем миром силы, чтобы не допустить войны там, точнее, остановить ее. Это наша с вами общая задача, и помощь со стороны ОБСЕ неоценима", - заявил Порошенко.

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"Выполнение минских договоренностей важное для всего мира. Ибо нет в мире более важной точки, чем Украина, нет на сегодняшний день в мире более опасной точки, чем Донецк и Луганск. И мы должны объединить со всем миром силы, чтобы не допустить войны там, точнее, остановить ее. Это наша с вами общая задача, и помощь со стороны ОБСЕ неоценима", - заявил Порошенко.