Кэмерон: на саммите G20 Путин получил ясный сигнал относительно Украины
10:32, 16 ноября 2014Политика
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что на саммите G20 Россия получила ясный сигнал - прекратить свое вмешательство в Украине или получить новые санкции.
REUTERS
"Думаю, что положительным итогом этого саммита стало то, что страны ЕС и Америка ясно дали понять России, как мы будем реагировать на эту проблему", - заявил Дэвид Кэмерон, пишет Би-би-си.
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"Этот подход останется неизменным и через месяцы, и через годы", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин досрочно покинул саммит G20, сославшись на то, что ему нужно выспаться.
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