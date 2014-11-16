Путин покинул саммит G20, так и не дождавшись его окончания

Владимир Путин объяснил, что с саммита он уехал из-за того, что хочет поспать. "Я не пошел на совместный завтрак, но там остался наш министр финансов", - заявил российский президент, передает ТСН.ua

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"Нам отсюда до Владивостока лететь 9 часов и еще 9 в Москву. Еще надо добраться до дома и в понедельник надо на работу выйти. А еще четыре-пять часов поспать", - заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Брисбене.

Напомним, на двухдневном саммите критиковали действия Владимира Путина в отношении Украины президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Австралии Тони Эбботт, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. А премьер Канады Стивен Харпер сказал Путину прямо: "Убирайтесь вон из Украины!".