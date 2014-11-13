Кравчук и Ющенко призвали выдвинуть боевикам ультиматум и пригрозить им уничтожением (документ)

Украина должна выдвинуть ультиматум боевикам на Донбассе. Тому, кто откажется сложить оружие, продолжит убивать людей и посягать на территориальную целостность Украины, следует пригрозить уничтожением.

Об этом говорится в совместном заявлении о политической ситуации в Украине экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Виктора Ющенко, переданном УНИАН.

"Международные переговоры в разных форматах до этого времени не принесли никаких реальных изменений в планы Кремля ликвидировать Украинское независимое государство методами гибридной войны", - говорится в заявлении.

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"Сегодня есть все основания констатировать, что захваченные террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" территории полностью вышли из-под контроля украинской власти. Несмотря на присутствие мониторинговой миссии ОБСЕ, через украинскую границу свободно проходят российские войска и техника, так называемые гуманитарные конвои", - подчеркивают экс-президенты.

Ответом на такие действия, считают политики, должна быть модернизация Вооруженных Сил Украины и реформы во всех сферах общественно-экономической и политической жизни. Следует радикально изменить экономическую и социальную политику по отношению к захваченным территориям. Нужно прекратить поставки энергоносителей и финансирование выплат, которыми могут воспользоваться террористы.

"Нельзя средствами украинского бюджета уничтожать украинский суверенитет", - отмечают Кравчук и Ющенко.

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Экс-президенты отмечают, что глава европейского государства не может договариваться с террористами, которые на самом деле являются только инструментом в большой геополитической игре РФ.

"Мы должны заявить свой ультиматум - те, кто откажется сложить оружие и продолжит убивать, морить людей голодом и холодом, посягать на территориальную целостность Украины, будут уничтожены. В Украине будет приведен государственный порядок в соответствии с украинскими законами и международными нормами права", - говорится в заявлении.

"Никаких переговоров при участии этих преступных групп дальше быть не может - это торги по поводу существования Украины как независимого государства. Такие переговоры не возможны ни при каких условиях. Даже при желании международных структур и европейских соседей", - добавляют Кравчук и Ющенко.