Боевики обстреляли шахту в Луганской области, под завалами находятся шесть человек

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в результате взрыва снаряда разбита шахта «Первомайская», разрушенная подстанция, уничтожено копер. На шахте нет энергоснабжения, поэтому происходит ее затопление.

«Сейчас в шахте находятся 6 человек. Принимаются меры для эвакуации людей», - сообщили в министерстве.

В сообщении отмечается, что шахта «Первомайская» захвачена и уничтожена террористами. Как следствие, 1200 шахтеров и их семьи в населенном пункте Михайловка Луганской области остались без работы.

Также сообщается, что из-за действий террористов затапливается 6 шахт.

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Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Боевики держат в страхе людей и разрушают инфраструктуру Донбасса. Кроме того, фиксировались случаи хищения оборудования украинских заводов, а также угля со складов шахт, который затем вывозился в Россию.

Справка УНИАН. По информации Минэнергоугля, на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой и Луганской областей расположено 83 шахты государственной и частной форм собственности, что составляет 55% от общего количества шахт в стране (всего 150).

С 90 шахт, подчиненных Минэнергоуглю, 53 госшахты расположены на территории Донецкой и Луганской областей, которые контролируются террористами.

37 шахт расположены на территории, контролируемой властями Украины, из них 25 шахт работают в режиме угледобычи, 12 шахт - в режиме поддержания жизнедеятельности.