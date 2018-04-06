ФСБ создала оперативный штаб для защиты российских рыбаков от "украинского пиратства"

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд".

В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства РФ Россия создала оперативную группу для предотвращения якобы "пиратских действий со стороны Украины".

Об этом сообщает "РИА Новости". Новая структура будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов.

Глава местного отделения профильного ведомства Игор Рулев заверил рыбаков, что они могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность "обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым".

Так, экипаж должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны выходить на связь на определенной частоте.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд". В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины.

Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что требуют от Украины освободить экипаж судна.

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что 31 марта капитану судна "Норд" - гражданину Украины - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда и выезда на/с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.