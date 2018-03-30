Суд арестовал задержанное в Азовском море судно «Норд»

Судно с экипажем в составе 10 человек было задержано украинскими пограничниками 25 марта.

Суд арестовал задержанное в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», которое шло под флагом Российской Федерации из временно оккупированного Крыма.

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Об этом в своем микроблоге Twitter написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Продолжаем работу по задержанного судна «Норд», в частности сегодня судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым, которым на это судно-нарушителя наложен арест», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж в составе 10 человек.

«Судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме того, члены судокоманды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в г. Керчь», - сообщали в ГНАУ.

Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

В Министерстве иностранных дел России требовали от Украины освободить судно. В ведомстве отметили, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работало в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства. «Мы рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возвращения судна «Норд» законному владельцу», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.