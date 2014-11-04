МИД направил России ноту протеста с требованием прекратить агрессию против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Вчера МИД Украины направило на адрес внешнеполитического ведомства России ноту, в которой выражается решительный протест в связи с продолжающимися актами агрессии России против Украины, оказанием поддержки террористическим группировкам “ЛНР” и “ДНР”, продолжением действий, направленных на дальнейшую эскалацию ситуации в Украине, а также наращиванием группировок вооруженных сил РФ вблизи государственной границы Украины», - сказал Перебыйнис.

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МИД в очередной раз подчеркивает, что эти действия являются грубым нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права, а российская агрессия против Украины, в том числе содействие террористам, являются тяжкими преступлениями против международного мира и безопасности, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц.